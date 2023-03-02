Зауральские аграрии должны увеличивать зарплату сотрудникам

У товаропроизводителей, получающих господдержку, есть и ответственность. Об этом в прямом эфире рассказал директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

«Так, если приобретаются сельхозживотные, то их нужно содержать не менее 5 лет, они проверяются ветеринарными службами и местными органами власти. Есть ряд механизмов, которые предусматривают повышение заработной платы. При получении господдержки сельхозтоваропроизводитель обязуются увеличивать уровень зарплат для своих работников, это нормальный процесс. И эта работа показывает рост зарплат», - отметил руководитель ведомства.

Павел Кощеев рассказал, что товаропроизводители уже знают, что поддержка в этом году будет производиться при отсутствии фактов увольнения наемных сотрудников с последующей их постановкой на учет в Центры занятости населения.

«Таким образом, мы выступаем против сезонности производства, поэтому мы активно поддерживаем развитие животноводства, где круглогодичный цикл. А также не снимается ответственность за несоблюдение норм противопожарной безопасности», - добавил Павел Кощеев.

Напоминаем, информацию о действующих мерах поддержки аграриев, важнейших мероприятиях отрасли можно получить на официальном сайте департамента АПК. Телефон приемной: 8(3522) 43-32-65.

Кроме того, содействие и консультации сельхозтоваропроизводителям, КФХ и ЛПХ в регионе оказывает Фонд «Развития агропромышленного комплекса Курганской области»: fond-apk.gov45.ru. Телефон для справок: (3522) 43-35-10.

Также на вопросы готовы ответить представители отраслевых отделов.

Отдел животноводства и племенной работы: 8(3522) 43-12-40

Отдел развития малых форм хозяйствования и кооперации: 8(3522) 46-16-90

Отдел агропроизводства: 8(3522) 43-11-18.

Василий Малухин.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.