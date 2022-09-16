Зауральские аграрии собрали 1,7 млн тонн зерна

В Курганской области на сегодняшний день собрано 1, 67 млн тонн зерна. Знаковый рубеж в 100 тысяч тонн преодолели в четырёх округах: Половинном, Целинном, Шадринском и Щучанском. Обмолочено более 760 тысяч гектаров, что составляет 76,6% от плана.

Среднеобластная урожайность составляет 22 центнера с гектара. В Сафакулевском, Щучанском и Шатровскомрайонах этот показатель значительно выше - 30 и более центнеров с гектара, сообщает пресс-служба главы региона. Максимальная урожайность в Щучанском округе - 34,9 центнера с гектара.

Наибольшие площади обмолочены в Целинном округе 75,3 тысячи га, это 94,4% от запланированного. Также более 90% обмолочено в Варгашинском округе и Звериноголовском округе.

Более чем на треть завершена уборка масличных культур. Обмолочено свыше 86 тысяч га, это 34,4 % от плана. Намолот составляет 89 тысяч тонн, при средней урожайности 10,3 центнеров с гектара. Вдвое больше показатель урожайности в Шатровском округе (21,5 центнеров с гектара).

Озимые культуры посеяны на площади 26,8 тысяч га, основная обработка почвы проведена на площади 197,4 тысяч га.

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