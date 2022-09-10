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Зауральские бизнесмены собираются на «АГРОПРОМ Урал»

Представят сельхозтехнику, запчасти, агрохимическую продукцию и посевной материал.

10 сентября, 2022 - 11:30

Курганскую область на X Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО и в международной выставке «АГРОПРОМ Урал» представят более десяти предприятий, а также сельскохозяйственная академия имени Мальцева и Курганский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.Мероприятия состоятся 13-15 сентября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Помимо продуктов питания на выставке будут сельхозтехника, запчасти, агрохимическая продукция и посевной материал, тепличное оборудование, оборудование, корма и ветпрепараты для животноводства и птицеводства, оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции, сообщили в пресс-службе главы региона.

В рамках выставок состоится более 20 мероприятий деловой программы по актуальным темам: ветеринарии, селекции и семеноводству, племенному животноводству, биотехнологиям и другим.

Для производителей продуктов питания и напитков будет организована сессия коммерческих переговоров о закупках с торговыми сетями и товаропроизводителями пищевой и перерабатывающей промышленности.

 

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10 сентября, 2022 - 11:30

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