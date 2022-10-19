Зауральские бойцы пообещали, что смогут защитить Родину

Администрация Куртамышского округа опубликовала в соцсетях видеописьмо от куртамышских бойцов из Елани. Солдаты поблагодарили своих земляков, отметили поддержку от школьников – ребята пишут письма и делают рисунки. Один из военных подчеркнул, что таким образом учащиеся подняли боевой дух. «Вы можете спать спокойно. Родину защитим. Всем - мир», - заявил куртамышский боец.

В регионах семьи остались без отцов, сыновей, мужей. Пока солдаты защищают страну, администрации муниципальных округов по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова поддерживают семьи мобилизованных.

В Куртамышском муниципальном округе на прошлой неделе около 10 семей были обеспечены дровами, четырём из них помогли в расколке. Активно в этом участвуют волонтёры. На этой неделе также продолжается доставка дров нуждающимся. Кроме этого, сотрудники Детской спортивной школы помогли установить ворота и забор супруге мобилизованного.

Как сообщает администрация Куртамышского муниципального округа, органы соцзащиты оказывают помощь по оформлению кредитных каникул, доставляют продуктовые наборы.

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