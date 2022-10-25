Зауральские депутаты перечислили почти 1 млн рублей на поддержку мобилизованных земляков

Курганская областная Дума поддерживают своих земляков, принимающих участие в специальной военной операции.

Сегодня стало известно, что 32 парламентария перечислили свои компенсационные выплаты за октябрь в фонд поддержки мобилизованных зауральцев. В общей сложности сумма составила 984 848 рублей. Председатель областной Думы Дмитрий Фролов и его первый заместитель Владимир Сажин также ранее перечислили средства в фонд помощи мобилизованных зауральцев.

Народные избранники оказывают помощь семьям мобилизованных, занимаются волонтёрской деятельностью - каждый депутат в своём округе.

Депутат Родион Вяткин считает такую помощь необходимой в нынешних условиях. «Мы должны чувствовать ответственность перед земляками и перед Родиной. Зачем мы на протяжении 70 лет празднуем День Победы, если сегодня кто-то из нас будет в стороне от ситуации на Украине? На мой взгляд, неправильно и недостойно оставаться в стороне. На деньги, предоставленные областной думой, будет закуплено оборудование для мобилизованных, гуманитарная помощь для их семей. Абсолютно не жаль этих средств, ибо это нужно. Постепенно всё большее количество человек понимает необходимость поддержки».

Парламентарий также рассказал о случае, который произошёл во время сбора гуманитарной помощи:«Закупили тёплые вещи, штатное обмундирование. Я участвовал и в разгрузке. Заносили вещи на второй этаж одного из колледжей. Ребята – волонтёры, пожилые педагоги – все принимали участие. Мы дружно таскали на склад 200 спальных мешков. А один крепкий парень стоял в дверях. Я дважды проходил мимо с коробками, он просто наблюдал. На третий раз не выдержал и спросил, почему он не помогает. Он ответил: «Я преподаватель, таскать не буду». Конечно, я удивился: «Я руководитель и ношу вещи. Это необходимо». На пятую «ходку» он тоже начал помогать. Понимаете, на фронт уходят и люди за 40. Не все хотят быть военными – кто-то выбирает мирную профессию. Но если Родина призывает, позорно за этим просто наблюдать. И более позорно бежать из страны. Если ты гражданин России, так будь рядом, помоги, прими участие в чём-то действительно важном».

Анастасия Пережегина.

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