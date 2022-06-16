Зауральские депутаты поздравили медиков с профессиональным праздником

Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Нынче праздник приходится на 19 июня. Поскольку это будет выходной день, торжественной собрание, посвященное этому поводу, в Курганской области решили провести сегодня, 16-го числа.

Среди прочих на мероприятии прозвучало и поздравление от Курганской областной Думы. Его зачитал первый заместитель спикера регионального парламента Владимир Сажин.

«Люди вы белых халатах всегда вызывают особое уважение, - говорится в поздравлении. – Мы полагаемся на вашу профессиональную помощь, доверяем вам самое дорогое – свою жизнь и здоровье.

Медицина стремительно развивается и требует освоения сложных технологий. В больницах и медицинских центрах появляются высокоточные приборы, применяются современные методики диагностики и лечения заболеваний. Вы постоянно совершенствуете свои знания и навыки.

Вместе с тем, в связи с нехваткой персонала многие из вас несут огромную нагрузку, но честно и добросовестно выполняют свой профессиональный долг.

Минувшие годы стали серьезным испытанием для работников всех медучреждений. В условиях стремительного распространения коронавируса вы продемонстрировали невероятную самоотдачу, выдержку и готовность сделать все для спасения пациентов. Вы отдавали все силы, работали вопреки обстоятельствам, усталости и не считаясь с личным временем, без отдыха, оставив на потом заботы о своих семьях, родных и близких.

Вы лечите и возвращаете радость здоровья, проводите эффективные профилактические мероприятия, чтобы мы могли спокойно жить и работать.

Спасибо за ваш героический труд, верность профессии и любовь к людям! Желаем вам крепкого здоровья, успехов, поддержки, домашнего тепла и счастья!»

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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