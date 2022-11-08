Зауральские десятиклассники пройдут начальную военную подготовку

В Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова со второй четверти текущего учебного года в дополнение к курсу ОБЖ для десятиклассников стартует курс начальной военной подготовки.

«Это часть проводимой регионом работы по усилению компонента патриотического воспитания школьников», - прокомментировала Снежанна Трофимец, представитель пресс-службы департамента образования.

Разработан Региональный стандарт гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи, который предусматривает комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся. Как он реализуется, обсудили сегодня, 8 ноября, на совещании под председательством заместителя губернатора по социальной политике Ларисы Кокориной.

В Чумляке работает многопрофильный комплекс, который не только дает возможности уникальные возможности для дополнительного образования для ребят со всего региона, но и для подготовки по военно-патриотическому направлению. Региональный центр патриотического воспитания для школьников проводит курс начальной военной подготовки, ребята обучаются навыкам оказания первой помощи, радиационной, химической и биологической защиты, военной топографии, скалолазанию и многому другому, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ещё один современный лагерь, который будет ориентирован на начальную военную и туристскую подготовку школьников, появится в пригороде Кургана — началось восстановление пионерского лагеря им. К. Мяготина.

В Шадринске и Куртамыше работают губернаторские кадетские школы-интернаты, в которых обучаются порядка 500 ребят. В ряде школ региона действуют отряды Юнармии. Кроме того, как и во всей стране, в школах региона еженедельно проводятся торжественные линейки с выносом Государственного Флага и занятия «Разговоры о важном».

Фото Николая Пушилина.