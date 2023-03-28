Зауральские гиревики-ветераны успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

В Чебоксарах прошли Всероссийские соревнования по гиревому спорту среди ветеранов.

На состязаниях выступили ветераны гиревого спорта из Варгашинского, Далматовского и Кетовского округов и Шадринска, сообщили в пресс-службе спортуправления. В первый день в дисциплине "длинный цикл" наши спортсмены завоевали четыре медали: Николай Варлаков - золотую, Владимир Брагин - серебряную, Сергей Белых и Анатолий Волков – бронзовые.

Во второй день спортсмены соревновались в рывке, также были подведены результаты по сумме двоеборья. Первое место у Николая Варлакова, Елены Захаровой, Юлии Богомоловой. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись Владимир Брагин, Сергей Белых, Лариса Лутошкина. Третье место у Анатолия Волкова и Оксаны Овчинниковой.

По итогам двух дней команда Курганской области из 44 регионов заняла второе место.

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