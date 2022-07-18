Зауральские магистранты могут обучаться по инновационной программе

МГУ имени М.В. Ломоносова и АНО «Диалог» создали первую в России магистерскую программу «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании». Обучение будет проводиться на базе Высшей школы государственного администрирования МГУ.

Новая программа научит магистрантов эффективно интегрировать современные диджитал-направления и цифровые коммуникации в системы государственных органов власти и управления. Обучать студентов будут очно небольшими группами. Объяснять дисциплины пригласили лучших преподавателей факультета. По словам представителей МГУ, такая форма обучения позволит преподавателям работать индивидуально с каждым студентом, чтобы помочь освоить необходимый набор знаний и компетенций.

Преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций Курганского госуниверситета Наталья Катайцева считает, что в нынешних реалиях просто необходимо готовить студентов к использованию технологий в управленческом процессе.

«Главное, чтобы данный курс был в большей степени практическим и обязательно включал блок этических вопросов. Нельзя, чтобы технологии вытесняли из взаимодействия человека, иначе для кого работать власти», - отметила она.

Прием заявлений на «цифровую» магистратуру уже начался. Он продлится до 21 июля 2022 года. Подробнее об условиях поступления на новую программу можно узнать на сайте.

Магистерская программа "Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном админи.

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