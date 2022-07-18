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Зауральские магистранты могут обучаться по инновационной программе

Обучать студентов будут очно небольшими группами.

18 июля, 2022 - 14:30

МГУ имени М.В. Ломоносова и АНО «Диалог» создали первую в России магистерскую программу «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании». Обучение будет проводиться на базе Высшей школы государственного администрирования МГУ.

Новая программа научит магистрантов эффективно интегрировать современные диджитал-направления и цифровые коммуникации в системы государственных органов власти и управления. Обучать студентов будут очно небольшими группами. Объяснять дисциплины пригласили лучших преподавателей факультета. По словам представителей МГУ, такая форма обучения позволит преподавателям работать индивидуально с каждым студентом, чтобы помочь освоить необходимый набор знаний и компетенций.

Преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций Курганского госуниверситета Наталья Катайцева считает, что в нынешних реалиях просто необходимо готовить студентов к использованию технологий в управленческом процессе.

«Главное, чтобы данный курс был в большей степени практическим и обязательно включал блок этических вопросов. Нельзя, чтобы технологии вытесняли из взаимодействия человека, иначе для кого работать власти», - отметила она.

Прием заявлений на «цифровую» магистратуру уже начался. Он продлится до 21 июля 2022 года. Подробнее об условиях поступления на новую программу можно узнать на сайте.

Магистерская программа &quotИскусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном админи.

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18 июля, 2022 - 14:30

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