Зауральские осуждённые и сотрудники УФСИН знают 14 способов снятия стресса

В рамках акции «Жизнь», приуроченной к Всемирному дню предотвращения самоубийств,в ИК-7прошла«Неделя Позитива». Внимание было уделено не только осужденным, но и сотрудникам. Акцент всех мероприятий был направлен не сам факт суицида, а на формирование позитивного мышления. Позитивное мышление ключ к успеху, во всех сферах жизни. Позитивные мысли помогают развить оптимистичное отношение ко всему.

Первый день позитивной недели начался с лекции «Преимущества хорошего настроения». Обсудили, зачем же стремиться к хорошему настроению и чем оно полезно. Сделали вывод, что положительные эмоции влияют на все сферы жизнедеятельности человека. В течение недели была проведена работа с руководителями отделов по профилактике суицидального поведения среди подчиненных, получили памятки. Психологами колонии разработаны брошюры для личного состава «14 способов снятия стресса». Оформлен стенд с фотографиями сотрудников под названием «Хорошо на свете жить».

Среди осужденных-женщин проведен конкурс рисунков под названием «Мы сами рисуем свою жизнь». Организована выставка работ. Участники награждены грамотами. По сети кабельного телевидения транслировались профилактические социальные ролики по данной теме. На «стене высказываний» женщины делились мнениями, что такое счастье. Как оказалось, для многих счастье – это дети и родные, быть любимой и знать, что ты кому-то нужен, уточнили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. Именно эти ценности, могут помочь в профилактике деструктивного поведения осужденных нашего учреждения.

Завершилась «Неделя позитива» мероприятием с сотрудниками «Улыбнись жизни» на свежем воздухе, так как нехватка солнечных лучей тоже сказывается на нашем настроении. Чтобы получать положительные эмоции, нужно сначала освободиться от старых негативных чувств. Участники записали свои отрицательные эмоции на листочки и затем уничтожили их, тем самым освободив место для нового и позитивного. Поговорили о значении улыбки для человека. Занятие прошло на позитивной волне.

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