Зауральские осуждённые примерили роли художников, актёров, дизайнеров и поваров

Осужденные показали свои таланты в различных номинациях художественной самодеятельности и прикладного творчества.

Проведение Дельфийского чемпионата нацелено на реализацию творческих способностей участников, содействие гармоничному и социально полезному развитию личности, оказание положительного влияния на процесс социализации граждан, отбывающих наказание.Организаторами Чемпионата выступили ФСИН России при поддержке Национального Дельфийского совета России.

В программу вошли следующие номинации: театр, художественное чтение, рисунок, живопись, пение, тележурналистика, фотография, кулинарное искусство, дизайн одежды, народные инструменты.

В Чемпионате приняли участие более 200 осужденных из исправительных учреждений Зауралья. Возрастные ограничения отсутствовали, допускались как сольные, так и коллективные исполнители. По каждой номинации определялись победители и призеры.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что победу в пяти номинациях одержали участницы из юргамышской колонии №7. Женщины стали лучшими в кулинарном и парикмахерском искусстве, живописи и фотографии, а также народном пении.

Осужденная Татьяна, по профессии повар-кондитер, накрыла праздничный семейный стол из трех блюд: картофельной пюре и шницель с грибной начинкой, салат мимоза «на лесной поляне», десерт «апельсиновая корзинка с фруктами».Парикмахер Мария создала оригинальную прическу с элементами плетения волос. В номинации пение осужденные дуэтом исполнили песню на слова И.Шаферана «Гляжу в озера синие».

Женщины из ИК-4 города Кургана победили в номинациях:театр, дизайн одежды, эстрадное пение,а также тележурналистика.Участницы театрального кружка показали постановку по А. Грибоедову «Грузинская ночь». Специалисты швейного производства изготовили вечернее платье из цветной гофрированной бумаги. Осужденные, занимающиеся в студии кабельного телевидения, отсняли новостной сюжет по спортивному мероприятию - «День городошного спорта».

Участники из ИК-6 стали первыми в номинациях рисунок, художественные ремесла, народные инструменты. На конкурс были представлены шкатулки, кухонные наборы с элементами русской народной росписи, рисунок «Григорий Победоносец», а также сказочная избушка на курьих ножках.

Заместитель начальника УФСИН России по Курганской области Андрей Першин отметил, что Дельфийский чемпионат это мероприятие, позволяющее раскрыть творческие способности граждан, находящихся в местах лишения свободы. Участники приобретают новые профессиональные и личные качества, которые будут способствовать их успешной социализации после отбывания наказания.

Следующий, всероссийский этап Чемпионата состоится в заочной форме в ноябре текущего года. Победителей определят в ФСИН России по предоставленным фото и видеоматериалам.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.