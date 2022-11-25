Зауральские педагоги на Всероссийском форуме рассказали коллегам о роли музыки в современном образовании

В Пскове на Всероссийском форуме учителей музыки встретились 264 педагога из 76 регионов.

От Курганской области на форуме работали старший преподаватель кафедры гуманитарного образования и языковой подготовки Института развития образования и социальных технологий Ольга Федорова, учитель музыки курганской школы №45 Светлана Кичигина и музыкальный руководитель Шадринского детского сада №5 «Созвездие» Галина Плотникова.

Вместе с преподавателями актуальные вопросы обсуждали 10 модераторов и 40 спикеров – выдающихся музыкантов, заслуженных учителей, почетных работников образования и культуры, ведущих экспертов в сфере музыкального образования и эстетического воспитания школьников в Российской Федерации, сообщила пресс-служба регионального департамента образования и науки.

Ольга Фёдорова рассказала о мероприятии: «Содержание форума отразило многоаспектность проблематики: связь с классическим музыкальным достоянием страны в год сохранения культурного наследия народов России, роль учителя музыки в условиях глобальных вызовов, обновления и интеграции содержания предметной области «Искусство», контентную культуросообразность музыкального воспитания школьников».

На форуме отметили актуальность вопросов преподавания музыки как вида искусства, применения классических образцов музыкального наследия, расширения вариативного потенциала учебно-методического комплекса из федерального перечня в интеграции с авторскими и инновационными научно-педагогическими подходами музыкального образования и воспитания.

Фото из телеграм-канала Департамента образования и науки Курганской области.