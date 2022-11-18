Зауральские педагоги-новаторы вошли число лидеров Всероссийского конкурса

Масштабный проект – Всероссийская просветительская экспедиция «От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности» направлен на сбор уникальных авторских методик и практик педагогов-новаторов со всей страны. Главным итогом проекта станет Живая педагогическая энциклопедия, куда войдут лучшие педагогические практики из разных уголков страны, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.

Участие в конкурсе по выявлению лучшего педагогического опыта приняли более трёх тысяч преподавателей со всей России, победителями стали 297 человек. Более тысячи человек подали заявки на конкурс по формированию межрегиональной научно-исследовательской проектной группы молодых учёных и специалистов; по итогам работы экспертного совета было определено 70 победителей.

Шестеро представителей Курганской области вошли в число победителей rонкурса по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения. Коллеги поздравляют Светлану Архипову, Наталью Ланцеву, Анну Рыкалову, Любовь Саяпину, Татьяну Сизову, Людмилу Скорнякову.

Победители конкурсов в декабре 2022 года примут участие во Всероссийском научно-практическом коллоквиуме «От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности».

Списки победителей по обоим конкурсам можно найти на сайте экспедициямоейстраны.рф.