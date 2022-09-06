Зауральские педагоги примут участие во II Всероссийском форуме классных руководителей

Всероссийский форум классных руководителей вновь соберет в Москве сотни педагогов со всей страны. Второй по счету форум состоится октябре 2022 года.

В этом году аудитория участников расширилась: к школьным педагогам присоединись кураторы групп в колледжах. На форум подали заявки 64 тысячи педагогов со всей России. Из них только 1300 прошли конкурсные испытания и были приглашены в финал конкурса. Среди счастливчиков оказались девять классных руководителей из Зауралья: учитель истории Центра образования Юлия Алексеева, учитель начальных классов Старопросветской школы Ирина Костромитина, учитель биологии Иковскай школы, Наталия Маленьких, учитель истории Маршихинской школы Снежана Мальцева, учитель истории и обществознания школы №24, Любовь Михаленкова, педагог-психолог Курганского педагогического колледж» Людмила Никулина, учитель иностранного языка Большечаусовской школы Татьяна Пухова, учитель математики школы № 38 Евгения Южакова, преподаватель русского языка и литературы Курганского технологического колледжа Татьяна Бергалеева.

Перед классными руководителями выступят лучшие спикеры и эксперты страны в области образования, которые поделятся своим профессиональным опытом.

Напомним, Всероссийский форум классных руководителей впервые прошёл осенью 2021. Одним из участников форума от Курганской области стала учитель математики курганской гимназии №30, Марина Вершинина. По её словам, форум дает возможность обмениваться опытом педагогам со всей страны. «За два дня форума я встретилась с самыми выдающимися деятелями в сфере образования и воспитания. Получила нужные разъяснения и ответы на вызовы современного образования», — поделилась Марина Вершинина.

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