Зауральские педагоги собрали для детей из ЛНД и ДНР более двух тысяч книг

Сотрудники Департамента образования и науки Курганской области в рамках акции «Читаем вместе» собрали для детей из Донецкой и Луганской народных республик книги.

Сказки, художественная и познавательная литература были переданы в региональный Центр развития добровольчества и уже оттуда вместе с гуманитарной помощью будут доставлены украинским малышам и школьникам, сообщили в департаменте образования.

Как рассказала начальник отдела по молодёжной политике и дополнительному образованию Департамента образования и науки Наталья Шемякина, Курганская область давно собирает книги для ребят из ДНР и ЛНР в рамках акции «Дети-детям». «В День чтения книг у нас была объявлена дополнительная акция, в которой охотно поучаствовали наши сотрудники. Сейчас собрано уже больше двух тысяч книг, и они продолжают поступать», - сказала Наталья Шемякина.

Акция продолжается. Любой желающий может принести книги детям по адресу: город Курган, улица Советская, 110.