Зауральские пенсионеры выступают за активное долголетие

Василий Кудрин, проживающий в геронтологическом центре «Спутник», нашёл себе хобби. Он с удовольствием работает с бумагой и клеем. Из узких длинных полосок мужчина создаёт заготовки для бумажных гирлянд к Новому году. «Готовь сани летом, а телегу зимой», – шутит Василий Степанович. Поделки из бумаги – кропотливое занятие, но очень полезное: упражнения на мелкую моторику поддерживают память, внимание, мышление и речь.

Наиболее популярными и доступными видами рукоделия для людей почтенного возраста в геронтологическом центре являются вязание и раскрашивание рисунков фломастерами, цветными карандашами и восковыми мелками. Радужные краски, как в детстве, приносят радость, интерес и умиротворение.

Большинство поделок и изделий, сделанных своими руками, пенсионеры дарят друзьям, близким людям, передают в детский дом и просто гостям учреждения, сообщили в соцзащите. Кроме того, они используются как украшения интерьера комнат и холлов здания.

Такие занятия дарят пожилым людям возможность самовыражения, спокойствие и избавляют от переживаний. Однако самое главное, что занятия творчеством способствуют активному долголетию, что, в свою очередь, является одной из основных задач регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».