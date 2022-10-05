Зауральские пожарные в день учителя идут в школы с цветами

Для сотрудников МЧС России стало доброй традицией поздравлять своих учителей с профессиональным праздником, ведь большинство из них продолжают поддерживать теплые отношения со своими педагогами, дружат целыми семьями.

Один из таких примеров семья Васильевых. Евгений (заместитель начальника по проведению аварийно-спасательных работ СПСЧ) и Марина учились на одной параллели в школе №17 города Кургана. Тамара Хорошева у Евгения была учителем французского языка, а у будущей супруги Марины – классным руководителем. Евгений признается, что Тамара Николаевна это светлый, добрый и заботливый человек. «А строгость и требовательность она проявляла только для нашего же блага. Это удивительный педагог, не просто учитель в стенах школы, а настоящий надёжный друг, помощник по жизни, который поддержит в трудную минуту, даст совет, поделится опытом и разделит радость успеха. Все эти качества на протяжении многих лет помогают нам развиваться в профессии и ценить то, что у нас есть. С праздником, дорогие наши учителя!» - цитирует Евгения Васильева пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Фото: t.me/kurgan45mchs.