Зауральские предприниматели готовят айтишников с юных лет

Здесь помогают детям найти свое увлечение и погрузиться в огромный мир IT с помощью специально разработанной онлайн-платформы. «Алгоритмика» - это 1,5 часа увлекательных занятий в неделю, это небольшие группы до 12 человек, это порядка 270 выпускников в год. Создателем и идейным вдохновителем самой большой ИТ-школы в Кургане является Юлия Хлызова.

Почему Юлия открыла в Кургане школу программирования и математики «Алгоритмика» и как найти подход к детям? Читайте далее.

«Всё началось с того, что я воспитывала своих детей, вокруг них была выстроена вся моя жизнь. Младшая дочь, насмотревшись передач, поняла, что программисты круто зарабатывают и надо попробовать себя в этом. Я посмотрела по Кургану дополнительное образование и нигде не было ничего подходящего. И тут с мужем у нас родилась идея: почему бы самим, для своего же ребёнка не открыть класс по обучению программированию», - вспоминает руководитель школы Юлия Хлызова.

В 2019 году в Кургане не было подходящей площадки для обучения ребят современным направлениям: программированию, графическому дизайну и видеоблогингу. Хотя уже каждый родитель начал задумываться в то время, как сместить фокус детей с бесполезного времяпрепровождения в телефоне на получение перспективного образования и навыков 21 века. Изучив все актуальные направления в ИТ-сфере, решили открыть филиал Международной школы программирования и математики Алгоритмика, которая имеет представительства в 55 странах и более чем в 300 городах по России. Только в этой школе есть собственная разработанная ИТ-платформа, на которой ребята занимаются как в классе, так и дома. Платформа анализирует прогресс ученика и предлагает задания нужного уровня сложности.

К слову, у Юлии два высших педагогических образования – учитель химии и биологии, а также иностранного языка. Работала преподавателем в Челябинском педагогическом университете, а затем учителем в школе.

«Сейчас веду самых маленьких, шестилетних, и это кайф, хотя раньше не любила работать с малышней - очень уж хлопотно. С ними и сложнее: их надо увлечь, причём в игровой форме. К тому же, ребенку важно, чтобы его воспринимали как равного, и тогда они идут на контакт. Очень много детей, которые уходят в гаджеты, им там проще, интереснее, безопаснее. А мы выросли без этого и не понимаем, что да как, тут и возникает недопонимание и конфликты. Радуют дети, которые окунаются в программирование с головой, это круто, здорово и хочется помочь им здесь, в Кургане, найти какое-то направление, чтобы они совершенствовались и видели дальнейшее своё развитие», - считает Юлия.

В Алгоритмике очень бережно вводят детей в мир ИТ: подбирают подходящий вариант из 10 интересных курсов, помогают в процессе обучения и создают возможность дальнейшего роста. На данный момент в школе обучается свыше 250 учеников от 5 до 17 лет, которые активно участвуют в олимпиадах и городских конкурсах по программированию.

Но Алгоритмика – это не только про компьютер. Самое важное, что здесь учат ребят мыслить логически, алгоритмически, пространственно, решать поставленные задачи и добиваться успеха!

«Мы, как родители, ответственны за то, что вложим в детей. При этом, мало родить, накормить ребенка, очень важно стать ему другом, наставником. Только родитель, несёт ответственность за него, за его будущее, а не воспитатели и учителя. Родитель формирует у него уважительное отношение к окружающим - к ровесникам, педагогам. Фундамент ребенка закладывается именно дома. И вот для таких детей, которые пришли из дома с уважительным отношением ко всем, учитель и может создать среду для развития. Сформировалась у ребенка любознательность - всё!- ему будет дальше интересно учиться. Чем больше мы ругаем детей, гнобим, тем больше они закрываются в себе, а в следствии – не способность к творчеству во взрослом состоянии. Сейчас нужно разговаривать с ребенком, быть последовательным. Если ты говоришь: «сделай это», то объясняй ему для чего. Договорились? Договорились», - говорит преподаватель.

Весной 2021 года Юлия победила в конкурсе социальных предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ».

«Когда я сюда попала, то поняла, что тут можно и есть где развернуться. Здесь дают информацию, подскажут какие-то новинки в постановлениях, законах, на которые не хватает времени всё это искать и изучать. Мы помогаем друг другу. Здесь крутые люди, которые заинтересованы развивать себя и свой бизнес, свой город», - завершает Юлия.

Исполнительная дирекция Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

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