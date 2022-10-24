Зауральские предприниматели учатся налаживать экспорт

В Инвестиционном агентстве Курганской области стартовала учебная программа, направленная на оказание помощи предпринимателям. Слушатели – представители компаний, которые работают на рынке не менее 3 лет по своему профилю. Ещё одно требование к участникам программы - торговый оборот предприятий должен быть не менее 50 миллионов рублей. Основная часть обучающихся предпринимателей занимается производственной деятельностью или оптовой торговлей.

На курсе они будут изучать вопросы конкурентоспособности продукта, наметят план действий для повышения привлекательности собственного коммерческого предложения. По окончании учёбы каждая компания получит индивидуальный экспортный проект и не менее трёх пошаговых планов выхода на зарубежные рынки.

Фото Инвестиционного агентства Курганской области.