Зауральские предприятия приглашают участвовать в промышленном туризме

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в 2021 году при поддержке Министерства промышленности и торговли реализовало программу по развитию промышленного туризма в регионах Российской Федерации.

Курганская область вошла в состав участников Акселерационной программы. К реализации проекта присоединились уже восемь курганских предприятий: «Курганмашзавод», «НПО «Курганприбор», «Темпер», «Завод дорожной техники «Регион 45», «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», «КАВЗ», «Зауральские напитки» и ИП Ильтяков Д.В.

В 2022 году Агентство совместно с РАНХиГС и при поддержке Минпромторга РФ реализует программу II Всероссийский Акселератор по промышленному туризму «Открытая промышленность». Целью Акселератора является создание и внедрение модели развития промышленного туризма в регионах России в качестве механизма улучшения имиджа и повышения открытости российских региональных предприятий, формирования потребительской лояльности к продукции российских брендов, поддержки профориентации молодежи, создания нового турпродукта для привлечения туристического потока.

Акселератор «Открытая промышленность» включает 3 образовательных модуля, практические занятия и мастер классы на площадках лучших практик, экспертное тестирование и доработку и продвижение формируемых продуктов. Участники акселератора - региональные органы исполнительной власти, представители предприятий разных отраслей и фермерские хозяйства, технопарки и особые экономические зоны, деловые сообщества, представители ВУЗов, ССУЗов и туриндустрии, объединенные в региональные команды, отобранные экспертным советом. По итогам Акселератора сформированные продукты (экскурсии, центры компетенций и т.д) могут быть интегрированы в федеральные программы и проекты по туризму, образованию, станут участниками масштабной кампании по продвижению российских производителей.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Акселератора.

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