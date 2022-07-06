Зауральские предприятия смогут получить компенсацию за спецтехнику и оборудование

Предприятия смогут получить компенсацию до 50% стоимости спецтехники и оборудования. Для резидентов индустриальных парков компенсация составит до 70%.

Воспользоваться данной мерой поддержки могут хозяйствующие субъекты, состоящие в реестре сопровождаемых инвестиционных проектов Курганской области, отметили в пресс-службе главы региона. Для резидентов индустриальных парков предусмотрен максимальный размер поддержки - до 60 миллионов рублей, для остальных размер поддержки составит до 50 млн рублей, сообщается в группе правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте».

Данная мера поддержки бизнеса реализуется в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова. В 2022 году на эту меру поддержки выделено 650,2 млн рублей. В 2022 году уже выдано порядка 289 миллионов рублей и создано 129 новых рабочих мест.

Заявки принимают до 18 июля. Получить консультацию специалиста Фонда «Агентство технологического развития Курганской области» можно по телефону: 8-800-250-47-31, доб. 7.

Подробная информация об условиях и порядке подачи документов опубликована на сайтах: invest45.ru и atr45.ru

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