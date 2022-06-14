Зауральские приставы организует «горячую линию» по коррупции

В среду, 15 июня, с 8:00 до 15:00 часов по местному времени УФССП России по Курганской области проведет «горячую телефонную линию» по вопросам противодействия коррупции.

Сотрудники Службы готовы принять обращения граждан и представителей различных организаций, которым стало известно о готовящихся или уже совершенных должностных преступлениях, в частности: превышение должностных полномочий, получение взятки, вымогательство и др. Сообщить о таких фактах, а также получить консультацию по вопросам профилактики противодействия коррупции можно по телефону 8 (3522) 49-19-72. Пресс-служба УФССП России по Курганской области сообщает, что в ходе «горячей линии» будут рассматриваться обращения, касающиеся деятельности судебных приставов!

Добавим также, что в УФССП России по Курганской области на постоянной основе работает телефон доверия 8 (3522) 46-35-00.