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Зауральские призывники получат обмундирование сразу после прибытия в воинскую часть

Все мобилизованные будут обеспечены качественной зимней одеждой.

27 сентября, 2022 - 10:30

Когда мобилизованные получают обмундирование, будет ли он обеспечен средствами личной гигиены, выдадут ли зимнюю одежду – ответы на эти и другие вопросы можно найти на портале объясняем.рф.

Мобилизованный получает обмундирование сразу после прибытия в воинскую часть. Он будет обеспечен зубной щеткой, мылом, бритвой. Также он может взять свои предметы личной гигиены с учётом индивидуальных привычек и потребностей.
При желании можно взять с собой: термобельё, батарейки (разные), фонарик, походную сидушку, подшлемник (спортивную шапку), перчатки тактические, теплоиды (химическую грелку), мультитул (многофункциональный компактный инструмент).

Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое. Все мобилизованные будут обеспечены качественной зимней одеждой, так же как и действующие военнослужащие ВС России.

 

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27 сентября, 2022 - 10:30

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