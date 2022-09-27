Зауральские призывники получат обмундирование сразу после прибытия в воинскую часть

Когда мобилизованные получают обмундирование, будет ли он обеспечен средствами личной гигиены, выдадут ли зимнюю одежду – ответы на эти и другие вопросы можно найти на портале объясняем.рф.

Мобилизованный получает обмундирование сразу после прибытия в воинскую часть. Он будет обеспечен зубной щеткой, мылом, бритвой. Также он может взять свои предметы личной гигиены с учётом индивидуальных привычек и потребностей.

При желании можно взять с собой: термобельё, батарейки (разные), фонарик, походную сидушку, подшлемник (спортивную шапку), перчатки тактические, теплоиды (химическую грелку), мультитул (многофункциональный компактный инструмент).

Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое. Все мобилизованные будут обеспечены качественной зимней одеждой, так же как и действующие военнослужащие ВС России.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.