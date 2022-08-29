Зауральские ребята приняли участие в Детском культурном форуме в Москве

В Москве с 25 по 27 августа проходил первый Детский культурный форум.

Это новое мероприятие, где встретились юные таланты от 12 до 17 лет, полные идей, стремления развиваться и творить, а также педагоги, родители, культурные, государственные и общественные деятели.

Церемония открытия прошла на главной сцене, установленной возле фонтана «Дружба народов» на ВДНХ. Участие в церемонии приняла Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, ведущими стали Тутта Ларсен и ее дочь Марфа Колоскова.

Выступая на открытии, Ольга Любимова зачитала приветствие участникам от Президента РФ, в котором Владимир Путин высказал уверенность, что нынешние школьники непременно добьются успеха. «Их отличает неиссякаемая энергия, целеустремленность, умение мыслить нестандартно, находить смелые, интересные решения», – говорилось в приветствии.

Участниками Форума стали почти 2000 юношей и девушек из всех регионов страны. Также в Москву приехали ребята из Беларуси, Южной Осетии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, ДНР, ЛНР, Бахрейна, Ирана, Египта и Абхазии.

«Сегодня у вас есть возможность встретиться на легендарной московской площадке, найти новых друзей, коллег, пообщаться, а в будущем, возможно, создать свои интересные, яркие проекты, чего я вам искренне, от всего сердца, желаю. А мы со своей стороны постараемся помогать вам в этом», – сказала Ольга Любимова.

Общая площадь зоны фестиваля составила 10 тысяч квадратных метров. Здесь в течение трех дней дети смогли поучаствовать в разных активностях: лекции, открытые диалоги, дискуссии с участием выдающихся деятелей искусств, мастер-классы и творческие мастерские, где ребята смогли продемонстрировать свои достижения и поделиться творческим опытом со сверстниками. Ключевые направления форума этого года: музыкальное, хореографическое, театральное и изобразительное виды искусств, кино и анимация, музеи и выставки, традиционные и новые медиа.

В программу форума вошли творческие мастерские «Мой музей» и «Мифы о музыкальных инструментах», лекции «История России в шедеврах изобразительного искусства» и «Анимация: сложно, но очень интересно», экскурсия на киностудию им. Горького, арт-школа по танцам «Вокруг света за 100 минут», форсайт-сессия «Культурный манифест нового поколения».

Главным событием форума стал открытый диалог «Культурная инициатива» с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, в ходе которого дети представили министру свои проекты, направленные на поддержку отрасли культуры и детского творчества.

От Курганской области в форуме приняли участие семь одаренных детей. Ребята из Кургана Дмитрий Клюев и Полина Александрова, из Шадринска Дарья Яструбенко и Лилия Орлова, а также из Кетовского района Глеб Лопарев, из Каргапольского округа Артем Гладков, из Белозерского округа Николай Андриенко. Все они прошли отбор в Курганском областном учебно-методическом центре по художественному образованию.

30 августа в Управлении культуры Курганской области состоится пресс-конференция с непосредственными участниками мероприятия, на которой они поделятся своими впечатлениями от уникального события.