Зауральские сельхозорганизации, комбайнёры, агрономы поборются за премию Мальцева

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области с 21 по 26 октября 2022 года проводит прием заявок кандидатов на соискание премии имени Т.С. Мальцева по десяти номинациям:

1 премия муниципальным районам, муниципальным и городским округам в виде знака отличия;

2 премии сельскохозяйственным организациям;

2 премии индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам;

3 премии руководителям и специалистам органов местного самоуправления муниципальных образований, руководителям, специалистам и управляющим (бригадирам) сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде знака отличия;

6 премий механизаторам (комбайнерам);

1 премия представителям научно-исследовательских организаций, образовательных организаций сельскохозяйственного профиля организаций, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, представителям средств массовой информации;

1 премия инвесторам сельскохозяйственного производства, зарегистрированным на территории области (далее - инвестор сельскохозяйственного производства);

4 премии бригадирам (управляющим) сельскохозяйственных товаропроизводителей;

4 премии инженерам сельскохозяйственных товаропроизводителей;

5 премий агрономам сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Напомним, Премия имени Т.С. Мальцева присуждается ежегодно за достижение наивысших показателей в сфере производства растениеводческой продукции, разработку, внедрение в сельскохозяйственное производство передовых технологий, пропаганду идей Т.С. Мальцева для поощрения районов, товариществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, сельскохозяйственных кооперативов, коллективных предприятий, отделений, бригад, крестьянских (фермерских) хозяйств, специалистов сельского хозяйства, механизаторов, добившихся высоких результатов в повышении урожайности сельскохозяйственных культур, улучшении качества продукции растениеводства на основе дальнейшего совершенствования культуры земледелия, широкого использования науки и передовой практики в полеводстве.

Для получения информации по оформлению документов на соискание премии обращаться в областной департамент АПК по адресу: г. Курган, ул. Володарского, д.65, строение 1, отдел агропроизводства (кабинет 507), а также по телефону 46-22-10.

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