Зауральские семьи с детьми и беременные будут получать универсальное пособие

В Курганской области с 1 января 2023 года появится универсальное пособие для семей с детьми и беременных. В соответствии с Федеральным законом универсальное пособие объединит действующие меры поддержки для этих категорий граждан. Начислять его будет Социальный фонд России, применяя комплексную оценку нуждаемости, которую сейчас используют при назначении выплаты на детей.

Преимущества универсального пособия заключается в следующем: это единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до его 17-летия; возможность получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет вне зависимости от очередности его рождения; увеличение поддержки для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки — пособие будет назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

Для того чтобы оформить пособие достаточно подать электронное заявление через портал Госуслуг. Также жители области могут подать заявление лично в отделениях Социального фонда или МФЦ (многофункциональных центрах).

Фото Николая Пушилина.

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