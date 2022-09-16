Зауральские школьники будут учиться по единой программе

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении единых общеобразовательных программ для российских школ. Минпросвещения России разработает единые для всей страны федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП).

Переход школ на реализацию ФООП запланирован до 1 сентября 2023 года. При этом обязательными для применения станут федеральные рабочие программы по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру при реализации образовательной программы начального общего образования, уточнили в департаменте образования и науки региона. Русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности станут обязательными при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования. Будут также разработаны федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

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