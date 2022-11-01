Зауральские школьники докажут родителям, что им можно доверить семейный бюджет

Учащиеся пятых-девятых классов примут участие во Всероссийской игре-викторине по финансовой грамотности «Потрачено! Как родители реагируют на ваши расходы».

Школьники поменяются местами со взрослыми и будут сами решать, что и когда покупать. Но отчитаться перед родителями все равно придётся. Подростки, которые сделают это лучше всех, получат призы, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области со ссылкой на школу « Фоксфорд », которая организовала эту игру.

Викторина поможет выяснить, насколько грамотно дети распоряжаются деньгами, можно ли им доверить семейный бюджет. В ходе игры дети получат подсказки, как завоевать доверие родителей, чтобы как можно чаще слышать от мамы с папой: «Сдачу оставь себе».

Добавим, «Фоксфорд»— онлайн-школа для ребят с 1-го по 11-й класс. Здесь помогают исправить оценки, подготовиться к экзаменам и узнать о том, что не расскажут на уроках.

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