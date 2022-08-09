Зауральские школьники и студенты в полуфинале конкурса «Большая перемена»

Старшеклассники и студенты колледжей и техникумов Курганской области стали полуфиналистами всероссийского конкурса «Большая перемена». Курганскую область в следующем отборочном туре представят 84 человека.

«Большая перемена» проходит в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Школьники и студенты должны пройти заочный и очный конкурсные этапы. Первый этап ребята прошли успешно. Состязания очного полуфинала пройдут в Ханты-Мансийске. Здесь нашим ребятам предстоит решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Это отличная возможность проявить свои творческие способности и получить знания, которые пригодятся во взрослой жизни, - рассказал заместитель директора областного департамента образования и науки Иван Хлебников.

Среди школьников 41 полуфиналист, большинство из которых обучается в школах Кургана и областном лицее для одаренных детей. В следующий тур прошли три человека из Шумихинского муниципального округа и города Шадринска, два представителя Каргапольского округа, по одному из Куртамышского, Мокроусовского, Щучанского округов. Полуфинал пройдет с 15 по 19 августа.

Полуфинал для обучающихся учреждений СПО пройдет с 20 по 24 августа. Успешно прошли первый этап 43 студента, треть из которых – это ребята из Курганского педагогического колледжа. В числе полуфиналистов по шесть представителей Курганского промышленного техникума и Курганского государственного колледжа, пять – Шумихинского аграрно-строительного колледжа, четыре - Мишкинского профессионально-педагогического колледжа, по два человека из Курганского техникума сервиса и технологий и Курганского технологического колледжа, также по одному представителю медицинского колледжа, Шадринского политехнического колледжа и Курганского института железнодорожного транспорта.

Фото с официального сайта конкурса «Большая перемена».

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