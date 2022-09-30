Зауральские школьники отправляют письма солдатам

Школьники из разных районов Курганской области пишут письма военнослужащим, участвующим в специальной операции на территории Украины. В акции «Своих не бросаем» принимают участие тысячи ребят из всех муниципальных округов и районов региона, сообщает департамент образования и науки.

- Я учусь хорошо и усердно стараюсь заниматься спортом. Я стараюсь совершенствовать себя каждый день. Понимаю, что вам там очень сложно, но вы должны проявить свои лучшие качества. Патриотизм, воля к победе, правильная тактика — всё это поможет вам! Мы верим в вас! Вперед, к Победе! - написал в своем небольшом, но искреннем послании российским воинам, защищающим рубежи нашей Родины, один из учеников Губернаторской шадринской кадетской школы-интерната.

Свои теплые слова и пожелания ребята сопроводили яркими иллюстрациями. Эти письма маленьких зауральцев – символ неравнодушия и сопереживания тому, что происходит сейчас в мире, это психологическая поддержка тем, кто мужественно отстаивает интересы нашего государства, не жалея сил, здоровья и жизни ради благополучия своей страны.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.