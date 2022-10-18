Зауральские школьники пишут письма солдатам и знакомятся с героями Великой Отечественной войны

Школьники Курганской области пишут письма солдатам, встречаются с полицейскими, знакомятся с героями Великой Отечественной войны и листают Книги трудовой славы.

«Уроки мужества» 17 октября во всех образовательных учреждениях региона прошли по своему сценарию. Так, к примеру, в Шатровской средней школе ученикам показали видеоролик о вручении медалей «Золотая звезда» героям, отличившимся при проведении спецоперации. На урок в Каширинскую школу им. Д.А. Белоусова Кетовского округа пришёл начальник курганской полиции Андрей Лебедев. В Брылинской школе Каргапольского района ребята познакомились со школьной рукописной Книгой трудовой славы, сообщили в департаменте образования и науки региона.

Школьники подчёркивают, что героизм и самопожертвование — это отличительные черты российского воинства. Мальчишки и девчонки присоединились к акции «Письмо солдату» и адресовали слова поддержки и благодарности защитникам нашей Родины, которые сейчас участвуют в специальной операции.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.