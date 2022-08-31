Зауральские школьники получили новые учебники и оборудование

Образовательные организации Сафакулевского и Альменевского муниципальных округов, в которых преподаётся башкирский язык, получили новые учебники, словари, методическую и художественную литературу, комплект стендов для кабинета, а также игровой обучающий планшет для дошкольников. Министерство образования и науки Республики Башкортостан решило внести вклад в подготовке к учебному году зауральских школьников.

В регион приехали гости из Башкирии. В Альеменевском муниципальном округе участники встречи обсудили предстоящую научно-практическую конференцию по вопросам увековечивания имен знаменитых башкирских деятелей становления республики Башкортостан. Также посетили Танрыкуловскую школу. В ходе визита гости смогли передать национальные костюмы для ребят из танцевального кружка, книги для изучения башкирского языка, методические материалы и оборудование для кабинета.

Однако глава Сафакулевского округа Ансар Ахметжанов встретился с гостями из Башкирии во время их визита. На встрече обсудили организационные вопросы изучения башкирского языка, обучения педагогов, участия в конкурсах и грантах главы Республики Башкортостан. Ахметжанову даже предложили содействие в проведении совместных национальных праздников, обмен опытом и сотрудничество.

«С 2019 года активно поддерживаем образовательные организации Курганской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской областей и Республики Татарстан, где организовано изучение башкирского языка. В текущем году кроме учебников и стендов мы начали закупать национальные костюмы для детей, развивающие игрушки на башкирском языке. Организовываем доставку непосредственно в отделы образования и школы перед новым учебным годом. Надеюсь, детишки оценят данную помощь от Республики Башкортостан и будут учиться только лучше», - прокомментировал начальник управления национального образования Минобра РБ Ильдус Кагарман.

А в прошлом году в Сафакулевском МО открылась воскресная культурно-историческая школа«Башкорт теле-башкорт иле». Занятия в ней проходят для школьников и воспитанников детского сада. С этого года кружок башкирского языка откроется для малышей из садика «Родничок».



Информация и фото предоставлены департаментом образования и науки по Курганской области.

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