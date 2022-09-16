Зауральские школьники присоединяются к «Орлятам России»

Белозерский муниципальный округ в программе развития социальной активности обучающихся «Орлята России» представят первоклассники, обучающиеся в Зюзинском филиале Боровской школы. От курганской школы №75 примут участие девять начальных классов, а от Целинной средней общеобразовательной школы им. Н.Д. Томина — вся параллель третьих классов.
Как сообщили в пресс-службе департамента образования, программа «Орлята России» направлена на формирование социально значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие. Заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников рассказал: «Делаться это будет через развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности. В течение учебного года участники программы проходят обучение по семи образовательным трекам – творческим заданиям для коллективного выполнения, представляющим ключевые направления развития личности ребёнка. Каждый трек оканчивается всероссийским мероприятием для участников программы (онлайн-игра, онлайн-экскурсия, мастер-класс)».
Отметим, что принять участие в программе «Орлята России» могут все желающие. Для этого необходимо, чтобы классный руководитель был зарегистрирован на сайте рдш.рф, здесь педагог заполняет и загружает согласие на обработку персональных данных и до 30 сентября подаёт заявку на участие в программе. Далее в виртуальном кабинете педагога откроется доступ для регистрации детей. Обращаем внимание, что педагогу также до конца сентября предстоит пройти программу повышения квалификации (заявку на обучение педагог оставляет на сайте ВДЦ «Орленок»).
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