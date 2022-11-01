Зауральские школьники проверят свои знания ПДД

Школьники Курганской области примут участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по правилам дорожного движения. Она стартует сегодня, 1 ноября, на образовательной платформе.

Олимпиада рассчитана на школьников первых-девятых классов. Её интерактивные задания позволят проверить, насколько хорошо учащиеся младшей и средней школы знают правила дорожного движения и понимают, как вести себя в роли пешехода, пассажира или велосипедиста. Выполнять задания дети смогут дома, при необходимости помогут родители. Олимпиада продлится до 20 ноября включительно.

Лучшие знатоки ПДД получат грамоты, а их педагоги – благодарственные письма. Олимпиада организована в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», уточнили в департаменте образования и науки региона.

Также 1 ноября с 14:00 до 15:00 в социальной сети «ВКонтакте» в сообществах «Национальные проекты России» и «Российское Общество «Знание» состоится прямая трансляция Всероссийского открытого урока для школьников о правилах дорожной безопасности.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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