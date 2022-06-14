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Зауральские школьники смогут перевоплотиться в любимых мультгероев и выиграть приз

Праздничный флешмоб.

8 июня, 2022 - 17:00

В честь своего 86-летия «Союзмультфильм» запустил праздничный флешмоб во «ВКонтакте» - «Ты — мультгерой!». Принять в нем участие могут школьники всех возрастов.

От участников ждут фотографии и видео в образе любого героя «Союзмультфильма». Получившиеся работы нужно разместить на своей странице во “ВКонтакте” с хештегом #я_в_Союзмультфильме и отметить в посте страницу киностудии vk.com/soyuzmultfilm. Каждый участник может сделать неограниченное число конкурсных постов.

Итоги флешмоба подведут 14 июня. Лучшие работы разместят в новом журнале «Союзмультфильм», а авторов пригласят на экскурсию по киностудии.

Отдельный приз приготовили для учителей, чей класс окажется самым активным в конкурсе. Для этого педагогам нужно разместить у себя на странице пост с работами учеников под хештегом #я_в_Союзмультфильме и отметить в посте группу киностудии. Самые активные получат один из трех подарочных наборов, в который входят настольная игра «Имаджинариум» с героями мультфильмов и фирменная толстовка.

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Фото с сайта https://srisovki.com/illyustratsii/risunok-nu-pogodi/

8 июня, 2022 - 17:00

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