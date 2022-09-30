Зауральские школьники узнают о создании технологического стартапа по искусственному интеллекту

О создании технологического стартапа по искусственному интеллекту школьникам Курганской области расскажут на «Уроке цифры». В ходе урока дети познакомятся с понятием «технологические стартапы» и на практике узнают про основные этапы их создания.

На сайте урокцифры.рф до 16 октября пройдут видеолекции, которые доступны и понятны для школьников разных возрастов. Уроки направлены на развитие ключевых компетенций цифровой экономики обучающихся, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий, сообщили в департаменте образования.

Обучение предусматривает демонстрацию того, какие задачи может решать искусственный интеллект, используя технологии компьютерного зрения и аналитики, уточнили в пресс-службе главы региона.

Для закрепления знаний можно пройти игровой тренажер. Специальная мобильная версия разработана для выполнения заданий дома.

Организаторами проекта выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», Благотворительным фондом «Вклад в будущее и ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. В прошлом году обучение в рамках «Урока цифры» прошли более 3,5 млн раз школьники с 1-го по 11-й класс.

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