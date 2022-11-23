Зауральские школы активно ведут свои страницы «ВКонтакте»

В Курганской области растёт количество общеобразовательных организаций, которые создают страницы в соцсети «ВКонтакте». К сегодняшнему дню более 80% школ региона представлены в этой социальной сети.

Учащиеся находят на таких ресурсах важную информацию об уроках, внеучебной деятельности, участвуют во флешмобах и акциях, просматривают фотографии с праздников, линеек, конкурсов.

Возможно, эта активность учебных заведений также играет свою роль и в том, что именно «VK Мессенджер» оказался самым популярным мессенджером у российских школьников. Это показали результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Выяснилось, что связанные с учёбой вопросы многие из них обсуждают сразу в нескольких мессенджерах, но большинство – 62% опрошенных – предпочитают именно «ВКонтакте» и/или «VK Мессенджер». На второй и третьей строчках разместились Telegram и WhatsApp, их отметили 58% и 55% ребят соответственно. Viber (14%) и TikTok (5%) заняли четвёртое и пятое места.

По данным ВЦИОМ, выбирая мессенджеры для обсуждения вопросов учёбы, пользователи в первую очередь обращают внимание на безопасность, отсутствие спама и удобный интерфейс. Кроме того, каждый второй опрошенный школьник и педагог отметили, что им важна возможность пользоваться мессенджером с разных устройств. Учащимся также хочется отключать уведомления и пользоваться разнообразными функциями и инструментами для общения, обмениваться файлами.

Статистика говорит, что без мобильных приложений для общения трудно представить современную школьную жизнь: ежедневно связанные с учёбой вопросы в мессенджерах обсуждают 86% педагогов, 71% школьников и 59% родителей.

Всего в опросе ВЦИОМ приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 педагогов.

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