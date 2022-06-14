Зауральские школы обеспечат государственной символикой

Правительство РФ выделит 970 млн рублей на покупку государственной символики России для 11 тысяч школ в 31 регионе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках. К 2024 году новые комплекты государственной символики получат все общеобразовательные организации страны

Ранее президент поручил правительству рассмотреть вопросы об использовании государственных символов в общеобразовательных организациях и о финансировании таких расходов. Поручение было дано по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.