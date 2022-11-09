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Зауральские старшеклассники расскажут о героях своего времени и представят свежий взгляд на информповестку

Участие в олимпиаде по журналистике даст преимущество при зачислении в КГУ.

9 ноября, 2022 - 15:06

Ежегодную XIV Областную олимпиаду по журналистике проводит кафедра журналистики и массовых коммуникаций Курганского госуниверситета. К участию приглашают старшеклассников и выпускников колледжей.

Конкурсанты должны написать сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем:

  • Специальный корреспондент сообщает…
  • Газета (программа и др.), без которой нам не жить!
  • Моя информационная повестка дня.
  • Человек года в СМИ.
  • Герой нашего времени в СМИ.
  • Телевидение (радио, газета) для молодёжи: образы и смыслы.

Оргкомитет олимпиады отметил, что объём работы не регламентирован. Жюри обратят большее внимание на оригинальность, информативность и наличие авторской позиции. Работы необходимо отправить до 16 декабря на адрес: elenamoskvina72@rambler.ru.

Всех участников первого тура приглашают во второй, который пройдёт в онлайн-формате 17 декабря в 17:00. Победители олимпиады получат преимущество при зачислении на кафедру журналистики и массовых коммуникаций КГУ.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

 

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9 ноября, 2022 - 15:06

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