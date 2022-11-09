Зауральские старшеклассники расскажут о героях своего времени и представят свежий взгляд на информповестку

Ежегодную XIV Областную олимпиаду по журналистике проводит кафедра журналистики и массовых коммуникаций Курганского госуниверситета. К участию приглашают старшеклассников и выпускников колледжей.
Конкурсанты должны написать сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем:
- Специальный корреспондент сообщает…
- Газета (программа и др.), без которой нам не жить!
- Моя информационная повестка дня.
- Человек года в СМИ.
- Герой нашего времени в СМИ.
- Телевидение (радио, газета) для молодёжи: образы и смыслы.
Оргкомитет олимпиады отметил, что объём работы не регламентирован. Жюри обратят большее внимание на оригинальность, информативность и наличие авторской позиции. Работы необходимо отправить до 16 декабря на адрес: elenamoskvina72@rambler.ru.
Всех участников первого тура приглашают во второй, который пройдёт в онлайн-формате 17 декабря в 17:00. Победители олимпиады получат преимущество при зачислении на кафедру журналистики и массовых коммуникаций КГУ.
Фото с сайта https://ru.freepik.com/
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