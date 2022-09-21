Зауральские старшеклассники смогут научиться столярному делу и освоить азы IT-специальностей

Школьники Курганской области смогут научиться малярному, слесарному, столярному, швейному мастерству, освоить азы некоторых IT-специальностей, узнать премудрости работы повара, официанта, воспитателя или вожатого. Новый проект «Первая профессия» для старшеклассников уже стартовал в регионе. Его реализует региональный оператор профориентационного проекта «Билет в будущее» Центр опережающей профессиональной подготовки, созданный при Курганском государственном колледже в рамках нацпроекта «Образование».

До конца 2022 года обучение пройдут более 600 школьников 8-11 классов по 23 профессиям. Занятия будут проходить в 14 профессиональных образовательных организациях Кургана и области.

Как рассказал директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров, практические навыки своей первой профессии школьники будут получать в мастерских колледжей и техникумов региона. «Многие из них в рамках нацпроекта «Образование» оснащены самым современным оборудованием. Так, например, в этом году новую технику получили Шумихинский аграрно-строительный колледж и Шадринский политехнический колледж. Всего с 2019 года в Курганской области отремонтировано и оборудовано 40 мастерских по самым востребованным компетенциям», - отметил Андрей Кочеров.

Пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области сообщает, что первыми площадками по запуску нового профориентационного проекта стали Курганский государственный колледж и Курганский педагогический колледж, где 135 школьников уже приступили к освоению программы профессиональной подготовки по специальностям «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (профиль программирование)», «Чертежник», «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» и «Вожатый».

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