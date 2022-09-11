Зауральские студенты проверят свои знания по информационным технологиям

Студенты Курганской области сегодня, 13 сентября, пишут Всероссийский «ИТ-диктант» по информационным технологиям.

«ИТ-диктант»— это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Задача тестирования: оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Ответить на вопросы теста можно в онлайн-формате на официальном сайте ит-диктант.рф», - пояснила представитель пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области Снежанна Трофимец.

Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России, который всегда отмечается в 256-й день года, и проходит во всех регионах страны. В этом году «ИТ-диктант» проводится пятый раз. В прошлом году свои цифровые навыки в нем проверили более 104 тысяч человек из 83 регионов страны.

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