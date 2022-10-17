Зауральские студенты-спасатели учатся действовать в условиях ЧС

Студенты Курганской области принимают участие во II Всероссийском слёте студентов-спасателей и добровольцев в ЧС имени Героя России Евгения Зиничева, который проходит в эти дни в Свердловской области.

Слет продлится до 19 октября. В нем участвуют около 150 студентов, трое и Курганской области.

Молодые люди пройдут подготовку по маневрам в условиях чрезвычайной ситуации, узнают, как проводятся спасательные работы, как действовать в условиях пожара, а также получат другие полезные знания в области безопасности, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45. При поддержке Росмолодёжи в рамках слета пройдёт конкурс социальных проектов. Каждый участник может попробовать свои силы в конкурсе, а затем реализовать проект у себя в регионе.

В первый день с участниками слёта встретился актёр Андрей Рожков. Комик в диалоге со студентами обсудил роль юмора в жизни и в профессии спасателя, рассказал о важности спорта для каждого человека. По мнению артиста, добровольчество и помощь ближнему – это не повод для гордости, а черта каждого хорошего человека. Андрей Рожков пожелал всем участникам успеха, а также напомнил: «Всегда нужно оценивать грани своих возможностей. Нужно совершить усилие над собой, чтобы совершить подвиг, но иногда подвиг – это грамотно оценить свои силы и сберечь самого себя».

Фото с сайта Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.

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