Зауральские тяжелоатлеты завоевали 13 медалей на всероссийском турнире

В поселке Солнечном (ХМАО-Югра) завершился XXIII всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти ЗТ РСФСР Б.А. Шесталюка.Состязались более 250 спортсменов - представителей 12 регионов.

Честь Курганской области защищали 20 атлетов. Они завоевали восемь золотых медалей, четыре серебряных и одну бронзовую, сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту.

Порадовали своим выступлением самые юные тяжелоатлеты - представители ДЮСШ города Шадринска. Эти соревнования стали для них первыми и показательными. Александр Шульга, Таисия Смирнова, Марина Злодеева, Станислав Бурнашев заняли первые места. Второе у Максима Сармачева.

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