Зауральские учителя должны до автоматизма знать, как себя вести в случае ЧП

В образовательных учреждениях Курганской области в ближайшее время проведут родительские собрания, одной из тем станет также взаимодействие родителей и педагогов в части воспитания детей, включая контроль за поведением детей в социальных сетях, пресечение влияния информации, распространяемой деструктивными структурами.

«Я прошу провести дополнительный инструктаж с сотрудниками школ, детских садов и колледжей по действиям в случае ЧП. Они должны до автоматизма знать, что делать, куда бежать, куда звонить», - отметил губернатор Вадим Шумков на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 27 сентября.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в Зауралье создадут рабочую группу для проверки готовности школ к оперативным действиям в случае ЧП, знаний и выполнения сотрудниками детсадов, школ и ссузов специально разработанного с участием правоохранительных органов алгоритма действий. В рабочую группу в том числе войдут представители ФСБ, УМВД и Росгвардии.