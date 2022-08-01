Зауральские учителя могут попасть в шоу на федеральном телеканале

Минпросвещения РФ и телеканал «Россия» при поддержке VK объявили о старте Всероссийского отбора участников для нового шоу «Классная тема». Заявки на участие в конкурсе отправили и зауральские учителя.

Проект, посвящённый современным учителям, призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии будущего. Победитель получит главный приз - авторскую программу на федеральном телеканале «Россия»

Претендовать на участие в телешоу может учитель-предметник из любого региона нашей необъятной страны. Подать заявку на участие в отборе можно до 10 августа в мини-приложении «Классная тема» в социальной сети «ВКонтакте».

Свои заявки на федеральный конкурс уже отправили учитель биологии гимназии №32 Ирина Иванова и учитель начальных классов гимназии №47 Анастасия Саяпова из Кургана. Педагоги признаются, что для них участие в шоу - это новый вызов.

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