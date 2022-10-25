Зауральские власти помогли увеличить количество инструкторов для занятий с мобилизованными

Количество инструкторов в Елани для занятий с мобилизованными по вопросам боевой подготовки и тактической медицины увеличили. Как пояснил в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков, сделали это за счёт региона.

«Сейчас это не менее важно, чем материальное снабжение и экипировка», - подчеркнул Вадим Шумков.

Как мы уже сообщали , правительство Курганской области дополнительно направит на снаряжение и экипировку для мобилизованных жителей региона 8 млн рублей.

«Обсудили с коллегами дополнительные запросы на одежду и обувь для мобилизованных. К 30 млн рублей, выделенным ранее, выделяем еще порядка 8 млн. Следующий партией отправим парням печки, плитки, палатки, спецоборудование. Шьём, покупаем, поставляем. По заявкам семей мобилизованных работа идёт непрерывно. Спасибо всем, кто откликается! Ваша помощь сразу идёт в дело. Вместе мы можем всё», - написал глава региона.

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