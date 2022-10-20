Зауральские власти работают над улучшением доступности и качества оказания медпомощи

Замгубернатора Лариса Кокорина на встрече с врачами озвучила основные задачи модернизации медорганизаций.

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина встретилась с главными врачами районных больниц. На повестке дня - организационные и финансово-хозяйственные вопросы в период модернизации медицинских учреждений.

Лариса Кокорина отметила, что сейчас время подводить промежуточные итоги. «Продолжим работы по укреплению материально-технической базы медицинских организаций, потому что мы понимаем, что укрупнённое учреждение должно быть обеспечено медицинским оборудованием в соответствии с утверждёнными стандартами. Рассмотрели вопрос по улучшению кадровой ситуации, реализации программы «Земский доктор (фельдшер)», вопросы прохождения практики студентов Курганского базового медицинского колледжа»,– прокомментировала заместитель главы региона.

Лариса Кокорина подчеркнула, что основная задача модернизации медицинских организаций – улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи населению.

Главврачи обсудили текущие задачи и получили ответы на свои вопросы от директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева, руководителя территориального фонда ОМС региона Сергея Сахатского.

В пресс-службе губернатора сообщили, что на базе центральных районных больниц создадут восемь межрайонных центров. При этом ни одна больница не будет закрыта, пациенты будут получать медпомощь, как и раньше, по месту жительства.

Фото из группы правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте».

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