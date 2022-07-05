Зауральские выпускники всё чаще выбирают техникумы и колледжи

В Зауралье функционируют 20 региональных техникумов и колледжей, а также пять филиалов вузов, которые ведут подготовку по программам среднего профессионального образования. В 2022 году выделено около четырёх с половиной тысяч бюджетных мест по профессиям и специальностям СПО.

- Окончательные списки поступивших в колледжи и техникумы будут известны во второй половине августа. При этом если бюджетные места не будут заполнены, приём документов на такие специальности может быть продлён до 25 ноября. Однако отмечу, что в последние годы желающих поступить в средние профессиональные образовательные организации становится все больше. Безусловно, это говорит о повышении престижа рабочих профессий, в том числе востребованных в нашем регионе, таких как строитель, инженер, токарь и других, - рассказала начальник управления общего и профессионального образования Департамента образования и науки Ирина Захарова.

Как отметили в пресс-службе департамента образования, в этом году документы на зачисление через портал Госуслуг могут подать не только абитуриенты вузов, но также колледжей и техникумов.

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