Зауральские земледельцы завершают уборку

Аграрии Курганской области могут быть довольны. На их полях, после нескольких засушливых лет, вырос высокий урожай. Основные культуры к 27 сентября были убраны с площади, равной 93,1% от всего посевного клина, а в закрома с полей уже поступило более 2 млн тонн зерна. Правда, начиналось все совсем непросто.

Цены хотелось бы хорошей

Да и могло ли быть по-другому, если минувшие пару лет прошли в Зауралье под знаком невероятно засушливого лета, когда урожай на отдельных полях буквально выгорал на корню, а в ряде муниципальных образований региона даже объявлялся режим чрезвычайной ситуации. Но даже тогда в большинстве сельхозпредприятий сумели противопоставить погодным напастям высокий профессионализм, глубокие знания особенностей местных природных климатических условий. И самое главное, смогли использовать научный потенциал и многие проблемы решать совместно и при поддержке Курганского НИИСХ. И это не красивые слова. Спросите у руководителя названного аграрного ведомства Сергея Гилёва и он расскажет, насколько важным было и остается сотрудничество науки и практики в решении именно таких серьёзных проблем.

В немалой степени подпортила настроение сельхозтоваропроизводителям абсолютно необоснованная санкционная политика, с которой тоже пришлось разбираться. Еще задолго до выхода в поле всех волновало, как скажутся введенные ограничения на государственной поддержке, продолжатся ли финансирование текущих программ, что с кредитами... И тогда в работу включилось главное аграрное ведомство Курганской области, на базе которого и был создан оперативный штаб во главе с губернатором региона Вадимом Шумковым. Текущие проблемы решались, что называется, в ручном режиме.

– Нам действительно было непросто, – говорит лидер АПК Варгашинского района Евгений Казаков, – но общими усилиями, при поддержке руководителей области сумели-таки своевременно провести весеннюю посевную кампанию и вот сегодня уже на финише уборочной страды. Урожай получается неплохой. Если в прошлом году валовый сбор зерна в весе после доработки был зафиксирован на уровне 33 тысяч тонн, то в текущем сезоне мы намерены добраться до рубежа более 95 тысяч тонн.

Разница, как видим, немалая. И, чтобы достичь такого объёма потребовались не только хорошие погодные условия, но и слаженное взаимодействие на протяжении всей цепочки – от доведения до высокой кондиционности семенного материала, своевременно в оптимальные сроки проведенного комплекса полевых работ до ухода за посевами. По словам Евгения Владимировича, высокая организация всего производственного процесса позволила им выйти на максимум по урожайности, которая близка к 30-центнеровому показателю. 26,6 центнеров зерна, собираемого с каждого гектара, для варгашинских хлеборобов отличный результат. Но даже при этом руководитель аграрного сектора выражает свое сожаление по поводу того, что рыночные цены на их продукцию пока не радуют тружеников полей. Даже объявленные и уже начавшиеся государственные интервенционные закупки не позволяют варгашинцам эффективно поучаствовать в этом процессе. «Да, – поясняет Казаков, – отдельные хозяйства уже попытали свое счастье на торговой бирже, но это лишь единичные случаи по району.

Впрочем, не только варгашинские аграрии обеспокоены проблемами реализации зерна. Аналогичный вопрос стоит и на повестке у тружеников полей Целинного муниципального округа – самого крупного в Курганской области по посевным площадям.

Ставку сделали на качество

Конечно же можно понять представителей южного полюса Зауралья: урожай вырос неплохой, а достойной цены на рынке пока что нет. Кстати сказать, именно целинники в текущем сезоне первыми в регионе практически завершили уборочную страду, намолотив при этом по предварительным пока подсчетам почти 119 тысяч тонн зерна. Показатель весьма достойный, хотя мог быть и более весомым. Именно так оценивает результаты труда своих подопечных руководитель здешнего АПК, человек от земли с немалым опытом и стажем Виктор Васильевич Шатских. Причина известна. И кроется она в неравномерном распределении в течение лета осадков. Где-то их выпало в достатке, а где-то иссохшая на солнцепеке земля образовала трещины шириною до пяти сантиметров. В итоге и получилось по 15 центнеров зерна с каждого гектара.

Несмотря на такие катаклизмы, целинники считают, что все в итоге сложилось не так уж и плохо. Уже сегодня можно констатировать, что валовой сбор, можно сказать, немаленький и важно им теперь рационально распорядиться. Сделать это при невысоких рыночных ценах не так уж просто. Надежда только на высокое качество зерна. А оно в текущем сезоне у целинников действительно таковое. Специалисты надеются, что средний показатель клейковины в 32%может способствовать тому, что новый урожай станет более востребованным.

– А еще, – делится своими надеждами Шатских, – мы сеяли пшеницу твердых саратовских сортов и рассчитываем реализовать её подороже. Однако пока надежды наши оправдываются не в полной мере, но правильно говорят, что цыплят по осени считают. Подождем.

К сказанному добавим, что могут сказать свое последнее слово и масличные культуры, посеянные в муниципальном округе на площади 30700 гектаров. 12700 гектаров приходится на подсолнечник, на 16900 гектарах размещался лён-кудряш. Ну и в качестве эксперимента попробовали в районе возделывать еще достаточно экзотичную для региона культуру – коноплю. Пока под нее отвели всего лишь 100 гектаров. Но это, возможно, только начало.

Сначала был эксперимент

Неожиданно для многих в минувшем неблагоприятном по погодным условиям году давненько не блиставшие на хлебной ниве земледельцы Сафакулевского района вошли в число лидеров областного соперничества по урожайности зерновых и зернобобовых культур. А через год становится понятным, что это было вовсе не случайно. Здесь всерьез занялись наукой, провели эксперименты, сделали соответствующие выводы. И кто бы мог подумать, что на отдельных полях урожайность зерновых культур будет доходить в текущую страду до 50 центнеров зерна на гектар. По меркам Зауралья это почти фантастика.

– А что тут удивляться, – недоумевает лидер здешнего АПК Владимир Ершов. Мы включились в эксперимент, и это себя оправдало. Быть может, кому-то наши действия не очень нравятся, но если они приносят урожай, значит имеют полное право на существование.

Что же имел в виду Ершов? Прежде всего то, что в нескольких хозяйствах испытали на практике не только наши отечественные сорта зерновых и зернобобовых культур, но и немецкие аналоги мягкой яровой пшеницы Буран и Аквилон. А что получилось мы уже сказали. В ООО «Нивы Зауралья» с площади в 1680 га сняли урожай в 43 центнера зерна. Не менее успешным оказался эксперимент и в крестьянском (фермерском) хозяйстве Муртазина. На площади 620 га тут вырастили 42-центнеровый урожай. По 38 центнеров бесценного богатства собрали с каждого гектара в крестьянском (фермерском) хозяйстве Шарапова.

А годом раньше аналогичный эксперимент с Аквилоном и Бураном уже провели в хорошо известной далеко за пределами региона фирме АПО «МУЗА». И тоже получили тогда 40-центнеровый урожай.

Правда на этом в районе не останавливаются. Немалое внимание уделяется и масличным культурам. Главным образом гречихе.

Столь же пристальное внимание масличным и в Шадринском муниципальном округе. Многократные обладатели главной хлеборобской премии имени своего земляка, народного академика земледелия Т.С. Мальцева выращивают лён и рапс и тоже намерены получить от этих культур должный экономический эффект. Отдельные поля, на которых располагается лён, урожайность доходит до 12–14 центнеров на гектар. Но главное, конечно, зерновые, которые в текущем сезоне проявляют лучшие качества и это вызывает у земледельцев чувство морального удовлетворения от своего нелегкого труда.

В авангарде соперничества на хлебной ниве значится сегодня семеноводческое сельхозпредприятие ООО «АГРО-КЛЕВЕР», специализируется которое на выращивании сорта пшеницы Ирень. И получается у них вовсе неплохо. В текущем сезоне именно здесь собирают урожай по 32,4 центнера зерна с каждого гектара.

Надо сказать, что именно хлеборобы Шадринского муниципального округа лидируют в Курганской области по валовому сбору зерна. На 21 сентября они уже отправили в свои закрома около 154 тысяч тонн бесценного богатства. «И в этом, – считает руководитель здешнего АПК Андрей Михайлович Косовских, – есть своя закономерность, поскольку для такого результата был заложен прочный фундамент. С осени еще мы подготовили почву, вспахали пары, подготовили семена с кондиционностью 97 процентов. А еще внесли 12 тысяч тонн удобрений в физическом весе. Ну и погода немного помогла…».

Возразить такому человеку, как Косовских, много лет стоящиму руля одного из лучших в регионе муниципальных образований, нечего. Он свое дело знает, а хлеборобы ему доверяют.

Владимир Седанов. Фото автора.

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