Зауральские женщины активно подключатся к решению социально-экономических проблем

Жительниц Курганской области приглашают принять участие в образовательной программе «Женщина-лидер».

Образовательная программа «Женщина-лидер» - это уникальная возможность для активных женщин развить свои навыки, реализовать социальные проекты и проявить себя в решении актуальных задач, сообщает группа правительства курганской области в соцсети «Вконтакте».

Миссия программы: формирование и развитие сообщества успешных женщин, где каждая является уникальной личностью и готова участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны.

Обучение пройдёт в онлайн-формате с июля по ноябрь по четырём основным модулям: «Персональное лидерство», «Социальное проектирование», «Командное лидерство: ресурсы и возможности», «Сообщества: формирование и развитие».

Прием заявок продлится до 30 июня на сайте ЖенщинаЛидер.рф . По итогам заявочной кампании к обучению приступят 150 слушательниц.

Фото Николая Пушилина.